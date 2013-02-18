«Экспобанк» сменил основного владельца

«Экспобанк», входящий в группу небольших финансовых учреждений, сменил основного владельца. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доля физического лица в уставном капитале банка снизилась до 2,1149% с 49,4359% общего количества голосующих акций вследствие продажи акций на вторичном рынке.

Согласно информации на официальном сайте банка, владельцем пакета акций в размере 49,4359% уставного капитала являлся Юрий Гетьманенко. Информация о покупателе акций не сообщается.

Также изменилась доля компании Yuli Trading Co.Ltd (Кипр) до 38,1683% с 34,1852% акций банка вследствие приобретения компанией дополнительно выпущенных акций банка на первичном рынке.

Как сообщал УНИАН, в январе «Экспобанк» нашел потенциального инвестора и проводил процедуру due diligence для принятия решения о размере инвестиций. Имя потенциального инвестора не сообщалось.

Справка УНИАН. «Экспобанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

По данным отчетности НБУ, на 1 января 2013 года активы банка составили 1,9 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,21 млрд грн, обязательства — 1,58 млрд грн, средства клиентов – 1,0 млрд грн, собственный капитал – 317,02 млн грн, уставный капитал — 404,23 млн грн.

За 2012 год банк получил убыток в размере 40,36 млн грн.

Крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2012 года являлись Юрий Гетьманенко (49,4359%) и Yuli Trading Co.Ltd (Кипр, 34,1852%).