Индекс Украинской биржи повысился на 0,43%, индекс ПФТС - на 1,26%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 18 февраля, повысился на 0,43% – до 994,96 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 80,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 44,2 млн грн, на срочном рынке – 35,9 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Райффайзен Банка Аваль», которые выросли на 6,13%. Лидером снижения стали акции "Укрнафты" (-3,95%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,26% – до 353,35 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 118,4 млн грн.