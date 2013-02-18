Индекс Украинской биржи повысился на 0,43%, индекс ПФТС - на 1,26%
18:36, 18 февраля 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 18 февраля, повысился на 0,43% – до 994,96 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 80,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 44,2 млн грн, на срочном рынке – 35,9 млн грн.
Лидером повышения стали ценные бумаги «Райффайзен Банка Аваль», которые выросли на 6,13%. Лидером снижения стали акции "Укрнафты" (-3,95%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,26% – до 353,35 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 118,4 млн грн.
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