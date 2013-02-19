Индекс ПФТС по итогам прошлой недели снизился на 3,01%

Индекс фондовой биржи ПФТС по итогам прошлой недели с 11 по 15 февраля снизился на 3,01% - до 348,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов на ПФТС за прошедшую неделю составил 1 млрд 413 млн грн.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам недели составил 94,5 млн грн.

Объем торгов на рынке корпоративных и муниципальных облигаций за 11-15 февраля составил 1,3 млн грн.

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 4 млн грн.

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС за прошедшую неделю составил 12,6 млн грн.