Украинские компании в первом полугодии осуществят 4-5 корпоративных выпусков еврооблигаций

В первом полугодии 2013 г. можно ожидать 4-5 корпоративных выпусков еврооблигаций, сообщили в пресс-службе инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на генерального директора компании Томаша Фиалу.

«В первом полугодии будет несколько - четыре-пять корпоративных выпусков еврооблигаций, причем в хороших объемах и по хорошим ставкам, около 8% в долларах», - отметил Т.Фиала.

Он также сообщил, что «в лучшем случае» одно ІPO украинской компании «до лета будет», при условии, что мировая экономика будет и далее развиваться так, как в последний год. Позитивным сигналом для проведения размещений, по мнению Т.Фиалы, может стать возобновление Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, с 29 января по 12 февраля в Украине работала миссия Международного валютного фонда.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).