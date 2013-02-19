Индекс Украинской биржи во вторник значительно вырос
18:21, 19 февраля 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 19 февраля, вырос на 3,66% – до 1031,40 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 65,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,7 млн грн, на срочном рынке – 36,7 млн грн.
Лидером повышения стали ценные бумаги «Райффайзен Банка Аваль», которые выросли на 4,75%.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,66% – до 355,67 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 188 млн грн.
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