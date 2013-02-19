Минфин привлек 126,77 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 19 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 19 февраля, привлекло в государственный бюджет 126,77 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил 10 из 11 заявок, поданных на приобретение 2-летних валютных госбумаг, доходность при этом была снижена до 8,07% (против 8,1% на аукционе 12 февраля).

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 5 заявок (на сумму 165 млн грн) на гривневые бумаги со сроком погашения 20 ноября 2013 года и 4 заявки (на сумму 7,53 млн долл.) на валютные 3-летние госбумаги.

Гривневые ОВГЗ со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 12 февраля привлек в госбюджет 92,013 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, ОВГЗ-аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

Справка УНИАН. По состоянию на 19 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 199,869 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 116,869 млрд грн, в собственности банков - 69,284 млрд грн, нерезидентов - 4,928 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.