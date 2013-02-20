ФГИУ 13 марта выставит на продажу "Илличевский рудоремонтный завод"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 13 марта выставит на продажу на Украинской межбанковской валютной бирже 99,67% госпакет акций "Ильичевского рудоремонтного завода", сообщает официальное издание ФГИУ от 20 февраля т.г. Начальная цена выставляемого на продажу 99,67 % госпакета завода составит 5 млн 833,6 тыс. грн. Справка УНИАН. ОАО "Ильичевский рудоремонтный завод" (г. Стаханов) занимается производством металлоформ нестандартного оборудования для угольных предприятий и предприятий металлургического комплекса.

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