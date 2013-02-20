Фонд госимущества готовит к продаже 75% акций «Волыньоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса по продаже 75% госпакета акций Публичного акционерного общества «Волыньоблэнерго», говорится в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" от 20 февраля т.г.

Согласно сообщению, Фонд госимущества предложил потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи акций «Волыньоблэнерго».

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продать все акции «Волыньоблэнерго», которые принадлежат государству, хотя предыдущие приватизационные конкурсы предусматривали сохранение в госсобственности 25% пакетов энергоснабжающих компаний.

Ранее Кабинет министров исключил «Волыньоблэнерго» из перечня стратегических предприятий.

В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежат кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.

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