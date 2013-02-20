Кабмин разрешил продажу контрольного пакета акций «Донбассэнерго»

Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

Об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

«60,77% акций "Донбассэнерго" переданы нам на приватизацию, будет продано одним пакетом на приватизационном конкурсе», - сказал А.Рябченко.

В то же время глава ФГИУ отметил, что приватизационный конкурс планируется провести в апреле текущего года. «Продажу запустим очень быстро, ожидаем в апреле этого года», - отметил глава ФГИУ.

При этом глава ФГИУ заявил, что 25% акций «Донбассэнерго» останутся в государственной собственности.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн.

В конце декабря 2012 года компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн. В начале февраля 2013 года компания «Донбассэнерго» выразила намерение привлечь у «Ощадбанка» краткосрочный кредит еще на 385 млн грн.

На данный момент 85,77% акций компании «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».