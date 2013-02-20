Ferrexpo отказалась от выпуска евробондов

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, отказалась от выпуска евробондов по причине расширения кредитных спредов и устойчивых финпозиций компании, сообщила компания на Лондонской фондовой бирже.

"Компания приняла решение не продолжать выпуск евробондов с учетом расширения кредитных спредов с начала февраля, а также в связи с текущими позициями ликвидности компании и других доступных источников финансирования", - отметили в Ferrexpo.

Согласно сообщению, Ferrexpo намерена поддерживать долгосрочный диалог с инвесторами и будет продолжать рассматривать международные рынки заемного капитала как потенциальный источник финансирования с учетом рыночных условий.

Как сообщал УНИАН, по информации Ferrexpo, компания начала подготовку к выпуску евробондов, назвав организаторами этого выпуска банки Morgan Stanley и Credit Suisse и уточнив при этом, что время выпуска евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Международные рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоили ожидаемым пятилетним евробондам Ferrexpo на 500 млн долл. рейтинг «B».

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo является крупнейшим экспортером железорудных окатышей из Украины и СНГ и седьмым по величине экспортером в мире. Основными активами являются Полтавский и Еристовский ГОКи. Основные потребители – сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2012 финансовом году уменьшила общий объем производства окатышей по сравнению с 2011 годом на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

В 2012 году компания добыла 29,76 тыс. тонн железной руды, что практически соответствует уровню 2011 года (29,637 тыс. тонн).

Производство концентрата в 2012 году увеличилось на 1,9% - до 11,7 млн тонн.