Стройкомпания «Гранд-Инвест» привлекла 203 млн грн в результате размещения облигаций

Строительная компания «Гранд-Инвест» привлекла 203,43 млн грн в результате первичного размещения целевых облигаций серий А, В и С. Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в рамках размещения компания реализовала 2 341 956 облигаций серии А, 353 000 облигаций серии В и 308 986 облигаций серии С по номинальной стоимости. Размещение проведено 6 и 7 февраля на Украинской фондовой бирже. Андеррайтером и поручителем выпуска выступила брокерская компания «Традекс Трейд». Привлеченные средства будут направлены эмитентом на финансирование строительства жилищно-офисного комплекса в Соломенском районе Киева. Погашение облигаций запланировано с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года.

Справка УНИАН. ООО «Гранд-Инвест» (Киев) создано в 2005 году. Компания входит в состав закрытого венчурного корпоративного инвестфонда «Первый инвестиционно-строительный фонд».