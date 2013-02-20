Суд отказался приостановить исключение «ММСИС Инвестментс» из состава АУФТ

Хозяйственный суд Днепропетровской области отказался удовлетворить ходатайство компании «ММСИС Инвестментс» о приостановке действия решения совета ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) в части исключения ее из состава ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АУФТ, данное требование было заявлено «ММСИС Инвестментс» в ходе судебного заседания 19 февраля по иску компании к АУФТ о признании недействительным решения об исключении «ММСИС Инвестментс» из состава ассоциации.

Суд также отказался запретить Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку совершать действия относительно аннулирования лицензий «ММСИС Инвестментс» на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке на основании невосстановления компанией статуса члена АУФТ в установленный законодательством срок.

«Таким образом, основание для лишения лицензии ООО «ММСИС Инвестментс» появится у регулятора фондового рынка Украины уже после 21 февраля 2013 года», - отмечается в сообщении АУФТ.

Напомним, совет ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) в январе т.г. большинством голосов отказал компании «ММСИС Инвестментс» в членстве. Ранее, в декабре 2012 года, «ММСИС Инвестментс» была исключена из состава ассоциации на основании решения дисциплинарной коллегии.

Согласно сообщению АУФТ, в ноябре прошлого года совет АУФТ «выявил нарушения в деятельности торговца «ММСИС» и потребовал прекратить распространять недостоверную информацию и опровергнуть обещания высокой доходности».

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) может аннулировать лицензию «ММСИС Инвестментс», если в течение двух месяцев после исключения из ассоциации компания не вступит в другую саморегулирующуюся организацию (СРО).

В январе текущего года НКЦБФР приняла решение о признании рекламы услуг, предлагаемых компанией «ММСИС Инвестментс», недобросовестной и о приостановлении распространения данной рекламы.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» создана в марте 2009 года путем объединения трех саморегулирующихся организаций и является одним из крупнейших объединений профессиональных участников фондового рынка (свидетельство НКЦПФР о статусе СРО №3 от 22 мая 2012 года). В настоящее время членами АУФТ являются 688 профессиональных торговцев ценными бумагами.