Украинский фондовый рынок в среду вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 20 февраля, повысился на 1,10% – до 1042,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 77,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,2 млн грн, на срочном рынке – 47,5 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Донбассэнерго», которые выросли на 5,06%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,94% – до 359,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 209,7 млн грн.