Потери на украинском рынке акций оказались меньшими, чем на зарубежных биржах - эксперт

Потери на украинском рынке акций в среду, 20 февраля, были не такими сильными, как на зарубежных биржах, позволив индексу UX окончить день в плюсе.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «отечественный фондовый рынок в среду торговался преимущественно на положительной территории». В составе индексной корзины Украинской биржи наибольший рост был зафиксирован в акциях «Донбассэнерго» (+4,43%). Поддержку котировкам эмитента оказала новость о том, что правительство приняло решение выставить на приватизацию 60,77% акций компании. Динамику лучше рынка показали бумаги «Укрсоцбанка» (+2,43%) и «Центрэнерго» (+2,25%). Максимальные потери в первом эшелоне понесли акции «Укрнафты» (-3,36%).

Как считает А.Кушнарев, «росту отечественного рынка в первой половине дня сопутствовала положительная динамика большинства европейских площадок, обусловленная хорошими данными региональной макростатистики». Число заявок безработных в Великобритании в январе сократилось на 12,5 тыс. при ожидавшемся снижении на 5,5 тыс. Декабрьский рост числа занятых в британской экономике составил 154 тыс. против прогноза 117 тыс. При этом общий уровень безработицы не упал, а, наоборот, вырос до 7,8% против 7,7% в ноябре. Лучше ожиданий оказались февральские данные по деловому доверию во Франции.

По мнению аналитика, «новости корпоративного сектора в среду носили неоднозначный характер». Порадовал своими финансовыми результатами один из ведущих производителей стройматериалов Lafarge SA: в 4-м квартале EBITDA компании выросла до 856 млн евро против ожидавшихся 822 млн евро. В то же время, слабый отчет подготовил представитель «большой тройки» производителей железорудного сырья BHP Billiton, сокративший квартальную прибыль на 58%, в результате чего в отставку подал руководитель компании Мариус Клопперс.

А.Кушнарев отмечает, что «во второй половине дня настроения на зарубежных площадках ухудшились, что было вызвано слабой статистикой с американского рынка недвижимости и негативным открытием торгов в США». Число новых строительств в США в январе сократилось на 8,5% до 890 тыс. в пересчете на годовые темпы, тогда как ожидалось снижение объемов строительства на 3,6%.

По информации аналитика, «в четверг в фокусе внимания игроков будут итоги заседания ФРС США, данные по деловой активности в еврозоне и по инфляции и рынку труда в США. На этой неделе была обнародована сильная статистика по индексам экономических настроений в Германии и еврозоне, дающая основания полагать, что экономическая ситуация в Европе с начала текущего года улучшается. Ожидаем позитива и от публикации данных в четверг».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 20 февраля, вырос на 1,10% – до 1042,72 пункта. Общий объем торгов составил 77,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,94% – до 359,03 пункта. Общий объем торгов составил 209,7 млн грн.