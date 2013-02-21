На украинском фондовом рынке - значительное снижение

На украинском фондовом рынке 21 февраля по состоянию на 12:00 наблюдается значительное снижение, индекс украинских акций UX снизился на 1,97% - до 1022,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Среди лидеров снижения - акции "Райффайзен Банка Аваль" (-4,14%), "Укрсоцбанка" (-3,77%), "Азовстали" (-2,68%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 10,6 млн грн при общем объеме торгов 16,3 млн грн.

Индекс фондовой биржи ПФТС незначительно снизился, на 0,04% - до 358,89 пункта.

На европейских фондовых рынках в четверг наблюдается значительное снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,31%, немецкий DAX - на 1,41%, французский CAC-40 - на 1,49%.