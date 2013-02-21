АМКУ разрешил физическому лицу приобрести контрольный пакет акций «Эрсте Банка»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение физическому лицу на приобретение контрольного пакета акций «Эрсте Банка», сообщается на официальном сайте АМКУ.
Как говорится в сообщении, комитет дал разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение опосредованного контроля над «Эрсте Банком» (г.Киев), который обеспечит более 50% голосов в высшем органе управления банка.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. Согласно предоставленной информации, «Эрсте Банк» в Украине остается частью Erste Group и будет работать под своим действующим брендом до закрытия сделки, запланированного в течение 6 месяцев, а после будет изменение бренда и слияние бизнеса с «Фидобанком». По словам А.Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.
В январе акционеры «Эрсте Банка» включили в состав наблюдательного совета собственника «Фидобанка» Александра Адарича.
Справка УНИАН. «Эрсте Банк» (г.Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков Украины. По данным отчетности, на 1 января 2013 года активы банка составили 8,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,59 млрд грн, обязательства - 6,62 млрд грн, средства клиентов - 2,91 млрд грн, собственный капитал - 1,41 млрд грн, уставный капитал — 1,38 млрд грн. В 2012 году банк получил убыток в размере 466,4 млн грн.