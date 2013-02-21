Украинский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно
18:15, 21 февраля 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 21 февраля, снизился на 1,41% – до 1028,01 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,7 млн грн, на срочном рынке – 36 млн грн.
Лидером повышения стали ценные бумаги «Укрсоцбанка», которые снизились на 3,77%.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,10% – до 359,40 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 110,7 млн грн.
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