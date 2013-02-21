Центральный депозитарий должен заработать в октябре

В октябре текущего года должны быть запущены в работу Центральный депозитарий и Расчетный центр, сообщил журналистам в четверг, 21 февраля, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Октябрь этого года - это время, когда должны быть запущены Центральный депозитарий и Расчетный центр».

По словам Д.Тевелева, запуск этих двух учреждений является первоочередной задачей для Нацкомиссии по ценным бумагам в 2013 году.

Д.Тевелев отметил, что запуск Центрального депозитария будет способствовать тому, что «собственность на ценные бумаги будет находиться в исключительной защите».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание Центрального депозитария, вводится такой новый элемент как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

1 октября 2012 года стало известно, что Президент Украины 22 сентября 2012 г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».

В настоящее время на украинском фондовом рынке работают "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" и Национальный депозитарий Украины (НДУ). Еще один депозитарий функционирует при Национальном банке Украины.

Центральный депозитарий ранее планировалось создать на базе НДУ.