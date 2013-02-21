НБУ разработал для банков механизм привлечения ресурсов посредством финансовых векселей

Национальный банк Украины разработал для банков механизм привлечения ресурсов посредством финансовых векселей, которые будут выпускаться под залог денежных средств или государственных долговых бумаг.

Об этом регулятор сообщил в проекте положения об особенностях выдачи, оборота, погашения и взыскания по банковским финансовым векселям, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно проекту, банки смогут выдавать финансовые векселя в гривне. Ранее банки могли выпускать финансовые векселя до 2001 года, но после вступления в силу Закона «Об обращении векселей в Украине» утратили такую возможность. Путем разработки и утверждения такого механизма НБУ внедряет новый инструмент, который позволит банкам привлекать долгосрочные финансовые ресурсы на рынке, а клиентам - управлять ликвидностью.

Банкиры поддерживают инициативу регулятора. «Появление любого финансового инструмента - это расширение возможностей. Мы обязательно будем работать с этим инструментом с нашими клиентами. При авалировании векселей клиентов банком будут использованы стандартные процедуры управления риском. Выпуск банком собственных финансовых векселей пока не рассматривался», - прокомментировал новации регулятора глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет.

Аналитики «Банка Кредит Днепр» также считают финансовые векселя перспективным инструментом для украинского рынка. «Финансовые векселя будут интересны предприятиям, поскольку их можно использовать в качестве залога при кредитовании. Помимо этого, они также могут служить средством платежа и стать аналогом депозитов... Финансовые векселя будут наиболее востребованными компаниями АПК и торговли», цитирует пресс-служба отчет аналитиков банка.

Как сообщал УНИАН, НБУ весной 2013 года планирует вывести на рынок новый инструмент - банковский финансовый вексель.

По словам директора департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александра Дубыхвиста, данный инструмент, ориентированный, прежде всего, на юридических лиц, является альтернативой банковскому депозиту, при этом имеет более высокую ликвидность. Инициаторами внедрения нового инструмента стали банки. В НБУ считают, что данный инструмент позволит банкам привлечь более длинный финансовый ресурс, что в свою очередь снизит кредитные ставки.