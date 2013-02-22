«ПриватБанк» разместил 5-летние евробонды на 175 млн долл. с доходностью 10,875% - источник

Крупнейший по размеру активов в Украине «ПриватБанк» осуществил размещение пятилетних евробондов на 175 млн долл. с доходностью 10,875% годовых, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Организаторами выпуска, о планах которого банк сообщил мировому финансовому сообществу в начале текущей недели, стали Credit Suisse, JP Morgan и UBS.

Осуществив это размещение, «ПриватБанк» стал вторым с начала года украинским банком, вышедшим на международные рынки капитала.

В январе государственный «Укрэксимбанк», первым из украинских заемщиков, разместил новый выпуск пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл. с купоном 8,75% годовых.

На прошлой неделе «ПриватБанк» сообщил о планах в 2013 году увеличить прибыль на 30% - до 2 млрд грн.

По информации пресс-службы, банк в текущем году также планирует нарастить активы на 10-15% и увеличить количество транзакций на 30-40% (на сегодня среднее количество транзакций в банке составляет 2,1-2,5 млн в сутки). В планах банка открытие более 200 новых отделений в Украине и более 50 - за рубежом, а также установка 5 600 новых терминалов самообслуживания, в результате чего сеть таких мини-банков вырастет до 12 тысяч.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составлял 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Согласно ежегодному рейтингу World's Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира.