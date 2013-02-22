«Актабанк» выкупит 5% своих акций

«Актабанк» (г. Днепропетровск) выкупит 5% собственных акций у Общества с ограниченной ответственностью «Центр-Агро-Трейд» (Днепропетровская обл.), которое является единственным акционером банка.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято акционером банка 21 февраля.

Выкуп акций планируется осуществить с 21 февраля по 21 марта 2013 года.

Также указывается, что номинальная и рыночная цена акции составляет 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Актабанк» зарегистрировано Национальным банком Украины в апреле 2008 года.

На 1 апреля 2012 года 100% акций банка владело ООО «Центр-Агро-Трейд».