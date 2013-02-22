«Сервис-Технобуд» с 6 марта начнет продажу целевых облигаций на 460,7 млн грн

Компания «Сервис-Технобуд» занимающаяся строительством и продажей недвижимости, с 6 марта 2013 года планирует начать первичную продажу именных целевых облигаций на общую сумму 460,7 млн грн по номиналу, говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН проспекте эмиссии ценных бумаг.

Привлеченные средства эмитент направит на финансирование строительства жилого комплекса в Печерском районе г. Киева.

Эмитент планирует выпустить облигации серии D на сумму 271,2 млн грн по номиналу, E - на 111,9 млн грн, F - 31,9 млн грн, G - 8,2 млн грн, H - 28,5 млн грн и I на 9,2 млн грн.

Первичная продажа будет проводиться на торговой площадке “Украинской биржи”.

Начало погашения долговых бумаг серий D, F, H запланировано на 24 марта 2017 года, серий E, G, I - на 23 июня 2017 года.

Страховым гарантом выпуска является компания “Стройполис”.

Как ранее сообщал УНИАН, в мае 2012 года Киевсовет разрешил компании «Сервис-Технобуд» снести на Печерске здания на площади 3,47 га и построить на их месте жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и паркингами.

В октябре прошлого года для финансирования этого строительства были выпущены целевые обеспеченные облигации трех серий А, В и С на общую сумму 162,8 млн грн по номиналу.

Справка УНИАН. «Сервис-Технобуд» (г. Киев) является дочерним предприятием строительной компании «ТЕХНО», работающей на украинском рынке с 1998 года.

Уставный капитал компании «Сервис-Технобуд» составляет 100 млн грн, собственный капитал – 61,5 млн грн. Активы предприятия на конец 2012 года оценивались в 392,6 млн грн (в 2011 году – 249,9 млн грн).

По итогам 2012 года компания увеличила чистые убытки до 19,4 млн грн с 12,7 млн грн в 2011 году.