Индекс Украинской биржи повысился на 0,19%, индекс ПФТС - на 0,28%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 22 февраля, повысился на 0,19% – до 1029,96 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 54,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,5 млн грн, на срочном рынке – 26,2 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Азовстали» (+1,30%), «Райффайзен Банка Аваль» (+1,17%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,28% – до 360,42 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 330,8 млн грн.