Эксперты прогнозируют выход в 2013 г. на IPO 2-3 аграрных компаний Украины

Эксперты консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» прогнозируют в 2013 году выход на публичное размещение акций (IPO) двух-трех украинских компаний аграрного сектора, причем размещения, скорее всего, будут проведены на фондовых биржах Азии, говорится в сообщении компании.

При этом общий объем привлеченных украинскими агрохолдингами инвестиций в свое развитие в 2013 году, по оценке «УкрАгроКонсалт», может увеличиться до 1,2-1,3 млрд долл. с 950 млн долл. в 2012 году.

В 2012 году из-за ухудшения ситуации на мировом финансовом рынке ни одна украинская компания не воспользовалась возможностью привлечь капитал в свое развитие при помощи IPO или вторичного размещения акций.

Единственной компанией, которая провела IPO на Варшавской бирже, в 2012 году стала транспортная KDM Shipping.

Эксперты «УкрАгроКонсалт» отмечают, что в прошлом году значительно снизился объем торгов акциями украинских аграрных компаний на фондовых биржах.

На снижении интереса зарубежных инвесторов к акциям украинских аграрных эмитентов сказалось несколько факторов, в том числе, обострение долгового кризиса в Европе и пресыщенность аграрными компаниями из Украины на Варшавской фондовой бирже - 8 из 17 компаний аграрного сектора Украины, осуществивших IPO, торгуются именно на этой бирже.

При этом, из этой группы лишь шесть аграрных компаний Украины, по данным «УкрАгроКонсалт», показали в 2012 году финансовый рост («Мироновский хлебопродукт», «Кернел», «Агродженерейшн», «Авангард», ИМК и «Овостар Юнион»). Все это, по мнению экспертов, привело к падению интереса к украинским аграрным компаниям со стороны иностранных инвесторов.

«2011-2012 годы были периодом консолидации аграрного бизнеса. Главная цель аграрных компаний - повышение эффективности своего бизнеса и завершение крупных инвестиционных проектов. Консолидация аграрного сектора особо важна для малого и среднего бизнеса, которому с каждым днем все сложнее конкурировать с агрохолдингами, которые за счет объемов производят более дешевую и более качественную продукцию. Имея также доступ к экспорту, получая прибыль в иностранной валюте, холдинги сталкиваются с меньшими валютными рисками», - сообщает «УкрАгроКонсалт».

«Такие холдинги, как «Овостар Юнион», «Милкиленд», ИМК и «Укрлендфарминг», будут очень активны на рынке слияний и поглощений», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. В 2011 году четыре украинские аграрные компании - ИМК, «Кернел», KSG Agro и «Овостар Юнион» - провели первичные и вторичные размещения акций на общую сумму 246 млн долл., а в 2010 году из этого сектора на европейские фондовые биржи вышли «Агротон», «Авангард», «Милкиленд» и «Кернел», которые суммарно привлекли 423 млн долл.

Агентство «УкрАгроКонсалт» около 20 лет специализируется на предоставлении консалтинговых услуг аграрной сферы на рынках Украины и стран Черноморского региона.