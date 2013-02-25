«Газ Украина» проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского НПЗ

Группа компаний «Газ Украина», работающая на рынке сжиженного газа Украины, проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского нефтеперерабатывающих заводов, ответила компания на запрос агентства УНИАН.

«Потенциально интересны Одесский и Лисичанский НПЗ», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, компания планирует уже в 2013 году завершить консолидацию своих активов под новым брендом и составить финансовую отчетность по международным стандартам после завершения формирования холдинга.

На вопрос УНИАН о существовании финансовой отчетности компании по национальным стандартам за 2012 год, «Газ Украина» сообщила, что такая отчетность не существует.

«За 2012 год – не существует», - сказано в сообщении.

Также компания сообщила, что и дальше будет оставаться на рынке сжиженного газа, а также в этом году планирует увеличить свою долю до 20%.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 февраля 2013 года группа компаний «Газ Украина», ставшая известной после скандального приобретения футбольного клуба «Металлист», заявила о консолидации своих активов под новым брендом.

Антимонопольный комитет Украины намерен проверить информацию о том, что компания «Газ Украина 2009» занимает фактически монопольное положение на рынке поставок сжиженного газа.

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.

Лисичанский НПЗ, который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

Одесский НПЗ (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».