Варшавская фондовая биржа в 2012 году сократила чистую прибыль на 21%

Принадлежащая польскому государству и публичная с конца 2010 года Варшавская фондовая биржа (WSE) в прошлом году получила 34,3 млн долл. чистой прибыли, что на 21% меньше аналогичного показателя 2011 года.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, снижение ее чистой прибыли вызвано меньшими оборотами акциями, худшими результатами ассоциированных в группу WSE компаний и увеличением стоимости обслуживания долгов.

В тоже время компания сообщает, что в прошлом году получила рекордную выручку в 88,3 млн долл. (по текущему курсу 3,1 PLN за 1 USD), отметив, что это стало возможным благодаря покупке Товарной биржи Энергии (TGE).

"Покупка TGE, которая позволила диверсифицировать источники доходов и сделала нас сильнее в условиях нынешних тенденций на финансовом рынке, была профинансирована за счет 5-ти летних облигаций на 79 млн долл.", - сказал возглавивший биржу в начале этого года Адам Мачеевский.

Компания отметила, что, несмотря на худший, чем предыдущий, год, ей удалось усилить свои позиции в регионе.

"Проведенные в Варшаве IPO cоставили 40% всех дебютов в Европе, а общая стоимость предложенных к продаже акций (731 млн евро) позволила бирже занять пятое место среди самых развитых европейских рынков капитала", - отметила компания.

По ее данным, обороты акциями на Варшавской бирже в прошлом году составляли более 54% всех оборотов на европейских фондовых площадках региона (+4% по сравнению с 2011 годом).

Как сообщал УНИАН, на Варшавской фондовой бирже в 2012 году провела первичное размещение акций только одна компания из Украины вместо ожидаемых экспертами и руководством площадки от 2 до 10 фирм.

Аналитики называли главной причиной несбывшихся прогнозов ситуацию на рынке и разочарование среди инвесторов в ряде украинских эмитентов, не выполнивших ранее данные обещание.

Справка УНИАН. На созданной в начале 1990-х годов Варшавской фондовой бирже, по последним данным, котируются бумаги около 440 компаний, в том числе, 43 зарубежных.

Компании с Украины, первая из которых дебютировала в Варшаве в 2006 году, составляют самую численную группу из иностранных эмитентов на WSE (11 на главном рынке) и включены в специальный национальный индекс WIG-Ukraine.

В 2011 году Варшавская биржа, 35% акций которой остается в собственности польского правительства (с 51,7% право голоса) сократила чистую прибыль на 10% при росте выручки на 17%.

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