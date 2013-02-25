WIG-Ukraine потерял за неделю более 1%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine закончил прошлую неделю 1,2% снижением, закрывшись вблизи своих минимальных значений последних пяти сессий на уровне 691,47 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, акции украинских компаний дешевели на фоне падения котировок основных индикаторов польского рынка, в том числе, 1,2% минуса "голубых фишек" и 0,9% снижения индекса всего рынка WIG.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE потерял за последние пять сессий 1,6%, в то время как WIG Poland просел на 0,9%.

Среди 11-ти украинских компаний, котирующихся на главной площадке Варшавского рынка, на прошлой неделе подорожали бумаги только трех из них.

Лидером роста стали акции объявившего на прошлой неделе о росте грузоперевозок в январе KDM Shipping, который увеличил капитализацию на 4%.

На почти 4%, несмотря на сообщение о снижении продаж в первом месяце года в более чем 55 раз, подорожали также бумаги угледобытчика Sadovaya Group, а на 0,6% - агрохолдинга Agroton.

Лидерами падения стали бумаги производителя аккумуляторов Westa (-12%), сельскохозяйственной компании KSG-Agro (-7,8%) и угледобытчика Сoal Energy (-5,1%).

Акции других компаний потеряли в цене не более чем 2,7%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, который 1 февраля впервые с мая прошлого года закрылся выше 700 пунктов, закончил предыдущую неделю 1,7% ростом после 2,5% снижения неделей ранее.

За январь индекс вырос на почти 8% после того, как за предыдущий год потерял 8,5%, несмотря на более 20% рост основных индикаторов польского рынка.

Справка УНИАН. В прошлом году созданный Варшавской биржей в мае 2011 года WIG-Ukraine достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторический минимум - 592 пункта в мае.

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