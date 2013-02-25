В оппозиции предлагают запретить приватизацию имущества морских портов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О морских портах Украины», которым в частности, предусмотрен перевод в статус стратегических всех объектов портовой инфраструктуры, которые находятся в государственной собственности, и установление запрета на их аренду или приватизацию.

Также в законопроекте определяется, что в государственной собственности находятся земельные участки в пределах территории морских портов. Земля, на которой размещены стратегические объекты портовой инфраструктуры, не может быть приватизирована ни при каких условиях. Законопроект также усиливает права трудовых коллективов морских портов и гарантии на сохранение работникам рабочих мест.

Как сообщил автор законопроекта, народный депутат Александр Дубовой, это уже вторая попытка оппозиции путем принятия изменений к действующему законодательству остановить разбазаривание имущества морских портов и не позволить уничтожить профессиональные кадры предприятий.

По словам депутата, в парламенте прошлого созыва вносилась инициатива отменить ряд пунктов в действующем законе, в частности, относительно волюнтаристских возможностей управления морскими портами и нарушения прав работников. Однако, сказал он, парламентское большинство заблокировало вынесение законопроекта даже на рассмотрение профильного комитета.

«Законопроект ломает коррупционные схемы. Поэтому власть, которая обогащается за счет этих схем, пытается оставить все как есть», - отметил А.Дубовой.

Он убежден, что в этот раз у парламента нет иного пути, как принять предложенные изменения ввиду того, что ситуация достигла критического предела.

«В законопроекте предусмотрено установление контролирующих функций Верховной Рады за государственной политикой в отрасли портового хозяйства. Закрыть морской порт, не предоставив всей документации парламенту, будет невозможно», - заявил народный депутат.

Проект закона о внесении изменений в Закон "О морских портах Украины" относительно гарантирования конституционных прав граждан Украины на соблюдение их трудовых прав и права на собственность зарегистрирован в Верховной Раде 20 февраля.