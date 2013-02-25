Индекс Украинской биржи вырос на 0,87%, индекс ПФТС - на 0,05%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 25 февраля, повысился на 0,87% – до 1038,40 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51,05 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,7 млн грн, на срочном рынке – 22,3 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Укрсоцбанка», которые выросли на 2,72%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,05% – до 360,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 440,4 млн грн.