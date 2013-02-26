Объем торгов на бирже «Перспектива» за неделю сократился на 40%

Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» за прошлую неделю сократился на 40,2% – до 3,15 млрд грн, при этом с начала года объем торгов на бирже составил 36,6 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, биржа «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года с долей общего биржевого оборота 78%.

Наибольший объем торгов на прошлой неделе был зафиксирован с государственными облигациями Украины - 2,46 млрд грн, или 78,02% от общего объема; со срочными контрактами - 366,95 млн грн, или 11,62%; облигациями местных займов - 190,51 млн грн, или 6,05%.

По состоянию на 22 февраля 2013 года количество ценных бумаг и других финансовых инструментов в биржевом списке «Перспективы» составило 439, что на 14,6% больше, чем на начало года.

Количество членов ФБ «Перспектива» по состоянию на 22 февраля 2013 г. - 125 торговцев ценными бумагами.