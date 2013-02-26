НКЦБФР аннулировала лицензию «ММСИС Инвестментс»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 26 февраля на очередном заседании приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности по торговле ценными бумагами компании «ММСИС Инвестментс».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе нацкомиссии.

«Решение аннулировать лицензию данного профучастника было обусловлено тем, что данная компания не является членом ни одного профессионального объединения или саморегулируемой организации, а согласно действующему законодательству наличие соответствующего членства является обязательным условием осуществления профессиональной деятельности»,- сообщает пресс-служба.

Таким образом, «ММСИС Инвестментс» в настоящее время не может предоставлять лицензионные услуги потребителям.

В пресс-службе отмечают, что частью 4 ст. 16 «Закона Украины« О ценных бумагах и фондовом рынке » предусмотрено, что профессиональная деятельность участников фондового рынка, кроме фондовых бирж и депозитариев, осуществляется при условии членства минимум в одном объединении профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или саморегулируемой организации, которая объединяет профессиональных участников рынка ценных бумаг по соответствующему виду профессиональной деятельности.

«В случае исключения из СРО, лицензиат должен в течение двух месяцев стать членом СРО по соответствующему виду деятельности и в течение пяти рабочих дней с даты выдачи свидетельства участнику саморегулируемой организации уведомить об этом Комиссию, что не было совершено «ММСИС Инвестментс» »,- поясняют в пресс-службе.

Основанием для аннулирования лицензии «ММСИС Инвестментс» стало исключение компании из ассоциации «Украинские фондовые торговцы» 21 декабря 2012 года и дальнейшее невозобновление лицензиатом статуса члена организации в течение двух месяцев.

В пресс-службе нацкомиссии добавляют, что в январе текущего года регулятор принял решение о признании рекламы услуг, предлагаемых ООО «ММСИС Инвестментс», недобросовестной и решил приостановить распространение рекламы относительно товаров и услуг данного профессионального участника фондового рынка.

Ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области отказался удовлетворить ходатайство компании «ММСИС Инвестментс» о приостановке действия решения совета ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) в части исключения ее из состава ассоциации.

Суд также отказался запретить Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку совершать действия относительно аннулирования лицензий «ММСИС Инвестментс» на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке на основании невосстановления компанией статуса члена АУФТ в установленный законодательством срок.

Справка УНИАН. Компания ООО "ММСИС Инвестментс" основана в 2011 г. В октябре 2011 г. компания получила лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг.

Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» создана в марте 2009 года путем объединения трех саморегулирующихся организаций и является одним из крупнейших объединений профессиональных участников фондового рынка (свидетельство НКЦПФР о статусе СРО №3 от 22 мая 2012 года). В настоящее время членами АУФТ являются 688 профессиональных торговцев ценными бумагами.