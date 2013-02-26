Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 26 февраля, сократился на 1,37% – до 1024,18 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,26 млн грн, из них на фондовом рынке – 29,37 млн грн, на срочном рынке – 32,89 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Мотор Сич», которые выросли на 0,48%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,25% – до 361,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 411,82 млн грн.