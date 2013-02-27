ВФБ надеется на увеличение числа украинских компаний, торгующихся за рубежом

Варшавская фондовая биржа (ВФБ) может стать хорошей площадкой для украинского бизнеса, желающего выйти за границы Украины и разместить свои ценные бумаги за рубежом.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявил член Наблюдательного совета ВФБ Павел Граниевский.

«Я очень надеюсь, что количество украинских компаний на Варшавской бирже увеличится. Украинским компаниям пора выходить за пределы Украины. И в этом смысле Варшавская биржа весьма интересная площадка – не только с точки зрения котировок на основном рынке, но и с точки зрения присутствия на отраслевых площадках и площадках для среднего бизнеса», - сказал П.Граниевский. Он также добавил, что биржа заинтересована не только в техническом листинге компаний, но в их активном участии в биржевых процессах.

При этом А.Граниевский не исключил, что Украина могла бы рано или поздно присоединиться к общеевропейскому биржевому пространству. «Инвестиционный климат в Украине, понятно, нуждается в совершенствовании. Но как знать, возможно, однажды украинские биржи также выйдут на внешние рынки и будут вести совместные операции с биржами Европы», - отметил экономист.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа – одна из крупнейших фондовых бирж Восточной и Центральной Европы.

В 2011 году на биржу вышли четыре украинские аграрные компании - ИМК, «Кернел», KSG Agro и «Овостар Юнион». Они провели первичные и вторичные размещения акций на общую сумму 246 млн долл. Тогда же на биржу вышли компании Coal Energy и Westa ISIC S.A, которые суммарно привлекли 125 млн долларов. В 2010 году из этого сектора на европейские фондовые биржи вышли «Агротон», «Авангард», «Милкиленд» и «Кернел», которые суммарно привлекли 423 млн долл.

Единственной украинской компанией, которая в 2012 году провела IPO на Варшавской бирже, стала транспортная компания KDM Shipping.