Акционеры не намерены продавать «Укринбанк»

Акционеры «Укринбанка», входящего в группу средних финансовых учреждений, не намерены продавать банк, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, информация относительно неоднократных попыток продажи «Укринбанка», размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности. Содержание упомянутого в СМИ документа компании Moravia Capital AG касается привлечения долгосрочных иностранных инвестиций по доступной цене, что является широко распространенной практикой удешевления ресурсов для кредитования перспективных инновационных проектов клиентов.

«Укринбанк», действительно, в конце 2011 года был намерен привлечь 100 миллионов долларов путем нескольких финансовых инструментов, но отказался от этих планов, так как стоимость таких средств превышала ожидаемый результат», - сообщила пресс-служба.

Также сообщается, что стремительный рост активов банка, доли на рынке, доходности операций, региональной сети является следствием планомерной реализации стратегии развития, благодаря которой банк занимает из года в год все более высокие позиции на финансовом рынке страны.

Справка УНИАН. «Укринбанк» работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 января 2013 года активы банка составили 5,09 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,12 млрд грн, обязательства - 4,51 млрд грн, средства клиентов - 3,39 млрд грн, собственный капитал - 5,09 млрд грн, уставный капитал - 305 млн грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 10,54 млн грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем существенного участия.