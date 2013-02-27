Украинский фондовый рынок в среду снова закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 февраля, снизился на 0,3% – до 1021,08 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 55,75 млн грн, из них на фондовом рынке – 25,92 млн грн, на срочном рынке – 29,83 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги Авдеевского коксохимического завода, которые выросли на 2,15%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,21% – до 362,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 276,48 млн грн.