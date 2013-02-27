Ход торгов на украинском рынке акций в среду отчасти отражал картину с зарубежных бирж - эксперт

Ход торгов на отечественном рынке акций в среду, 27 февраля, отчасти отражал картину, складывавшуюся в течение дня на зарубежных площадках.

Так аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев прокомментировал УНИАН итоги сегодняшней торговой сессии на фондовых биржах.

По его словам, «глобальные индикаторы в среду демонстрировали повышенную волатильность на фоне неоднозначных новостей». Негативная информация пришла с долгового рынка. По результатам состоявшегося аукциона доходность 10-летних итальянских бондов выросла до 4,83% против 4,17% на предыдущем аукционе, что явилось отражением неопределенности политической ситуации в Италии.

А.Кушнарев добавил, что «опасения инвесторов также были связаны с ситуацией вокруг американского бюджета: если политики не предпримут упреждающих мер, секвестр бюджета может произойти уже в конце текущей недели. Представители Fitch указали на возможность снижения рейтинга США в случае, если в ближайшем будущем нормативная планка американского госдолга не будет повышена. В последнее время игроки успели привыкнуть к заявлениям о том, что рейтинг США будет понижен, поэтому реакция рынков на новость была слабой».

По мнению аналитика, макростатистика в среду носила смешанный характер. Сводный индекс доверия к экономике еврозоны в феврале вырос до максимальной отметки за последние 10 месяцев – 91,1 пункта, в то время как ожидался рост показателя до 89,9 пункта. Квартальная оценка изменения ВВП Великобритании совпала с предварительными данными: главный макроэкономический индикатор упал на 0,3% в 4-м квартале по отношению к 3-му кварталу. В то же время, в годовом исчислении ВВП вырос на 0,3%, притом что изменений участники рынка не ожидали. Хуже прогнозов оказались январские данные по заказам на товары длительного пользования в США.

Как отметил А.Кушнарев, украинский фондовый рынок завершил сессию 27 февраля на отрицательной территории. В аутсайдерах среди представителей индексной корзины Украинской биржи закрепились акции «Райффайзен Банка Аваль», потерявшие 2,27%. Динамика хуже рынка была зафиксирована в бумагах «Укрнафты» (-0,67%) и «Азовстали» (-0,57%). Наибольший рост в первом эшелоне показали акции Авдеевского КХЗ (+2,15%).

По информации аналитика, в четверг динамику рынков будет определять, в первую очередь, статистика по ВВП США. Первоначальная оценка показала, что в 4-м квартале американский ВВП снизился на 0,1%. Это стало неприятным сюрпризом для игроков, ожидавших рост показателя на 1,1%. Согласно новому прогнозу аналитиков Bloomberg, прирост ВВП в 4-м квартале должен составить 0,5%, однако пересмотр темпов не выглядит очевидным, что создает риски для покупателей.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 февраля, снизился на 0,3% – до 1021,08 пункта. Общий объем торгов составил 55,75 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,21% – до 362,26 пункта. Общий объем торгов составил 276,48 млн грн.