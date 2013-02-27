«Проминвестбанк» погасил облигации серии «В» на 500 млн грн

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк», Киев) с 25 по 27 февраля 2013 года в полном объеме погасил облигации серии «В» на сумму 500 млн грн, сообщается на сайте банка.

В банке напомнили, объем эмиссии ценных бумаг этой серии составил 500 тыс. штук, номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс. грн. Облигации серии «В» находились в обращении 2 года, процентная ставка была установлена неизменной для всех процентных периодов и составляет 14% годовых.

На сегодня в обращении на фондовом рынке находятся еще три серии облигаций «Проминвестбанка» (А, С и F) объемом каждой - 500 млн грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 41,318 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,486 млрд грн, обязательства - 36,045 млрд грн, уставный капитал - 5,299 млрд грн, собственный капитал - 5,273 млрд грн.

«Проминвестбанк» в 2012 году увеличил прибыль в 7,5 раза - до 224,77 млн грн

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 января 2013 г. владеет 97,8502% акций «Проминвестбанка».