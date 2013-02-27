Контрольные пакеты «AES Киевоблэнерго» и «AES Ривнеоблэнерго» проданы за 113 млн долл.

Американская корпорация AES выручила в результате продажи 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» и 84,56% акций «АES Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International 113 млн долл., сообщается в отчете корпорации.

При этом вице-президент по юридическим вопросам компании VS Energy Валерий Тарасюк подтвердил УНИАН сумму сделки.

«Сумму сделки по контракту подтверждаю», - сказал он.

Согласно отчету корпорации, завершение сделки ожидается в середине 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2013 года американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» и 84,56% акций «AES Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International.

Корпорация AES получила предложение от VS Energy International, и стороны договорились о продаже.

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером «AES Киевоблэнерго» и «AES Ривнеоблэнерго» является зарегистрированная в городе Арлингтоне (США, штат Вирджиния) корпорация AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна из дочерних структур американской компании AES Corp., выигравшей в апреле 2001 года приватизационный конкурс по продаже пакетов акций облэнерго. Покупатель заплатил за 75% акций «AES Ривнеоблэнерго» 125 млн грн и за 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» 249 млн грн.

«АES Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

«АES Ривнеоблэнерго» обслуживает 404 тыс. потребителей Ривненской области и 27 тыс. км линий электропередач.