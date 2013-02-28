«Газ Украина» консолидирует активы под новым брендом «ВЕТЭК»

Группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявляет о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«ВЕТЭК объединит энергетические активы, которыми сегодня владеет украинский бизнесмен Сергей Курченко. В частности, в нее войдут структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, а также сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, формирование ВЕТЭК происходит в рамках реструктуризации бизнеса Сергея Курченко и является первым шагом на пути создания крупной многопрофильной энергетической компании, которая будет вести производственную, торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

Как ранее сообщал УНИАН, группа компаний «Газ Украина» проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского нефтеперерабатывающих заводов.

22 февраля 2013 года группа компаний «Газ Украина» заявила о консолидации своих активов под новым брендом.

Антимонопольный комитет Украины намерен проверить информацию о том, что компания «Газ Украина 2009» занимает фактически монопольное положение на рынке поставок сжиженного газа.

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Газ Украина» проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского НПЗ