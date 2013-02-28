Украинский фондовый рынок в четверг вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 28 февраля, увеличился на 0,95% – до 1030,76 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 58,72 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,26 млн грн, на срочном рынке – 26,46 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Мотор Сич», которые выросли на 3,59%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,38% – до 363,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 195,74 млн грн.

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