АМКУ разрешил физлицу приобрести более 25% акций «Артемовск Вайнери»

Антимонопольный комитет Украины разрешил физическому лицу – гражданину Украины приобрести более 25% акций в одном из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин «Артемовск Вайнери» (Донецкая обл.), сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, физлицу предоставлено разрешение на приобретение акций ЧАО «Артемовск Вайнери», что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале 2013 года финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), 100% акций которой принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вышла из состава акционеров крупнейшего производителя игристых вин Украины «Артемовск Вайнери».

По итогам 2012 года «Артемовск Вайнери» (Донецкая обл.) сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 25,8% - до 13,1 млн грн.

Справка УНИАН. «Артемовск Вайнери» – одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин традиционным бутылочным способом. Завод по производству игристых вин был основан в 1950 году в штольнях гипсовых выработок на глубине 50-70 метров от поверхности. Общая площадь подземных штолен, в которых одновременно хранится 30 млн бутылок артемовского игристого вина, составляет свыше 25 га. Основные торговые марки и товарные знаки – «Krimart», «Крым», «Артемовское», «Krimsekt».