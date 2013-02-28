Банк «Финансовая инициатива» привлек 464 млн грн в результате размещения облигаций

Банк «Финансовая инициатива», входящий в группу крупных финансовых учреждений, привлек 464,54 млн грн в результате размещения облигаций.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, эмитент разместил 450 000 простых именных облигаций серии С номиналом 1 000 грн каждая на фондовой бирже ПФТС без привлечения андеррайтера.

Ставка купона по размещенным облигациям установлена на уровне 19% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Погашение облигаций запланировано на 7 декабря 2017 года. Условия выпуска предусматривают возможность оферты.

Привлеченные средства банк направит на кредитование сельскохозяйственных предприятий.

Справка УНИАН. Банк «Финансовая инициатива» (г.Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 10,04 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 8,17 млрд грн, обязательства - 8,13 млрд грн, средства клиентов - 4,38 млрд грн, собственный капитал - 1,91 млрд грн, уставный капитал - 1,85 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,1 млн грн.

Основным владельцем банка является бизнесмен Олег Бахматюк, основатель агрохолдинга «Авангард», через финансовую компанию «Инвест-Сервис» (100% акций банка).