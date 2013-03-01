«Укртелеком» приобрел телефонную сеть «Крымтела»

25 февраля 2013 года между компаниями «Укртелеком» и «Крымтел» заключен договор о приобретении «Укртелекомом» оборудования телекоммуникационной сети «Крымтела».

Об этом говорится в сообщении компании «Укртелеком», которым располагает УНИАН.

Финансовая сторона сделки не раскрывается.

Как отмечается в сообщении, согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в отрасли связи и информатизации (НКРСИ) о переоформлении номерного ресурса, который принадлежал «Крымтел» в г. Симферополь, «Укртелеком» получит этот номерной ресурс 1 марта 2013 года.

«Укртелеком» предлагает потребителям перезаключить договор на предоставление телекоммуникационных услуг.

Заключение договора с «Укртелекомом» для прежних абонентов «Крымтел» позволит, по информации компании, сохранить существующий номер телефона без дополнительной оплаты, получать услуги местной, междугородной и международной связи, подключиться к услуге высокоскоростного Интернет-доступа «ОГО!» (при наличии технической возможности) и др.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2012 г. «Укртелеком» разорвал взаимосоединение своей сети связи с сетью «Крымтела», в связи с задолженностью «Крымтела» перед «Укртелекомом» в размере 10 млн грн, и признании «Крымтела» банкротом по его заявлению (решение от 14.06.2012 года Хозяйственного суда АР Крым). Это привело к тому, что около 18 тыс абонентов «Крымтела» не смогли получать телекоммуникационные услуги в полном объеме.

С 21 декабря 2012 года вновь была открыта местная телефонная связь между сетями «Крымтел» и «Укртелеком» и входящий трафик (междугородный, международный, мобильный от других операторов через сеть «Укртелеком» к сети оператора «Крымтел»).

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA TELECOMINVEST LIMITED) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2012 году составил более 8,2 млрд грн.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (г. Симферополь) создано в октябре 1993 года, специализируется на предоставлении услуг цифровой городской связи в АР Крым, количество абонентов – 18 тыс. Основным владельцем «Крымтела» была гендиректор компании Марина Поваляева (70% уставного капитала).