Минфин в марте планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на март, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 марта.

На аукционе 5 марта инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет.

12 марта на аукцион будут выставлены ОВГЗ со сроком обращения 1, 5, 7 лет, а также 2 и 3-летние валютные госбумаги.

На аукционе 19 марта Минфин намерен предложить стандартные ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, 3-летние индексированные ОВГЗ, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

На последнем, запланированном на 26 марта аукционе, планируется продавать ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также госбумаги, номинированные в валюте, сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 26 февраля, привлек в государственный бюджет 50,47 млн грн и 372,28 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 28 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 200,284 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 118,915 млрд грн, в собственности банков - 68,319 млрд грн, нерезидентов - 4,765 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.