ДТЭК намерен выпустить долговые ценные бумаги на сумму до 1,5 млрд долл.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в течение ближайших 12 месяцев намерен выпустить долговые ценные бумаги на сумму до 1,5 млрд долл., говорится в сообщении компании.

Размещение этих процентных облигаций ДТЭК намерен проводить на зарубежных или национальном фондовом рынке.

Решение о выпуске этих бумаг должно получить предварительное одобрение на запланированном на 4 марта 2013 года собрании акционеров энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго».

Энергохолдинг не сообщает других деталей этого заимствования.

В мае 2010 года ДТЭК осуществил дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долл. со сроком погашения в 2015 году. Фиксированная на весь срок обращения займа купонная ставка составила 9,50% годовых.

Накануне ДТЭК сообщил об увеличении в 2012 году по сравнению с 2011 годом производства электроэнергии на 55,8% - до 51,383 млрд кВт/ч - с 32,98 млрд кВт/ч в 2011 году.

При этом энергоснабжающие предприятия ДТЭК в 2012 году увеличили закупку электроэнергии на ОРЭ (оптовый рынок электроэнергии) в 3,83 раза - до 53,918 млрд кВт/ч, тогда как по итогам 2011 года закупка в ОРЭ составила - 14,066 млрд кВт/ч.

Экспорт электроэнергии энергоходингом в 2012 году увеличился на 90,6% - до 9,707 млрд кВт/ч.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».