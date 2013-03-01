Индекс WIG-Ukraine в феврале потерял более 2%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка (WSE) WIG-Ukraine закончил торги февраля на минимальных значениях месяца на уровне 679,75 пунктов, что на 2,2% меньше закрытия последнего дня торгов января.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил прошлый месяц снижением на фоне падения большинства основных индексов польского фондового рынка.

Самые ликвидные компании, торгующиеся на WSE, потеряли в феврале 1,6% на фоне 1,2% снижения индикатора широкого рынка WIG.

Национальный WIG-Poland, в который включены более 300 из всех около 440 компаний на Варшавской бирже, просел на 1,06%.

Больше украинского индекса в прошлом месяце снизился только индикатор компаний из Центральной и Восточной Европы, WIG-CEE, который потерял 2,9%.

Среди 11 компаний из Украины, акции которых котируются на главной площадке WSE, февраль закончили ростом только 4 из них.

Больше всего подорожал прошлогодний дебютант, судоходная компания KDM Shipping, которая увеличила свою капитализацию на более 11% и первый дебютант на Варшавской бирже, реализовавший IPO в 2006 году, компания Astarta (+ более 10%).

Акции одного из крупнейших в Украине производителей молока Industrial Milk Company подорожали на 3,6%, а угольной Sadovaya Group - на 1,6 процентов.

Лидерами падения стали бумаги еще одного угледобытчика Coal Energy и сельскохозяйственной KSG Agro, которые потеряли около пятой части своей рыночной стоимости.

Производитель аккумуляторов Westa подешевел в феврале на 9%, сельскохозяйственный Аgroton - на 8%, производитель молочных изделий Milkiland - на 5,4%, производитель яиц и яичных продуктов Ovostar Union - на 1,5%.

Крупнейшая украинская компания на Варшавской бирже, входящая в число "голубых фишек", и на которую приходится почти 40% в WIG-Ukraine - агрохолдинг Kernel - подешевел на 6,6%.

Как сообщал УНИАН, за первый месяц текущего года индекс украинских компаний вырос на почти 8% после того, как за предыдущий год потерял 8,5%, несмотря на более 20% рост основных индикаторов польского рынка.

Справка УНИАН. В прошлом году индекс WIG-Ukraine, созданный Варшавской биржей в мае 2011 года, достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторический минимум - 592 пункта в мае.