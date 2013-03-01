Индекс Украинской биржи повысился на 0,31%, индекс ПФТС – на 0,19%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 1 марта, увеличился на 0,31% – до 1033,96 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 52,35 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,3 млн грн, на срочном рынке – 24,05 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги «Райффайзен Банка Аваль», которые выросли на 3,41%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,19% – до 364,32 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 161,86 млн грн.