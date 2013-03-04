WIG-Ukraine потерял на прошлой неделе почти 5%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи (WSE) WIG-Ukraine за последние пять торговых сессий потерял 4,91% после около 1% минуса неделей ранее, закрывшись на уровне 653,12 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил неделю снижением на фоне роста большинства основных индексов польского фондового рынка.

Самые ликвидные компании, торгующиеся на WSE, подорожали за неделю на 0,64%, а индикатор широкого рынка WIG прибавил 0,86%.

Национальный WIG-Poland, в который включены более 300 из 440 компаний на Варшавской бирже, поднялся на более чем 1%.

Кроме WIG-Ukraine из национальных индексов снизился только объединяющий 31 компанию из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE - на 1,73%.

Среди 11 компаний из Украины, акции которых котируются на главной площадке WSE, на прошлой неделе больше всего подешевели бумаги угледобытчика Coal Energy (почти на 14%), агрохолдинга KSG Agro (на более 13%) и крупнейшей украинской компании на польском фондовом рынке - Kernel (на почти 8%).

При этом бумаги отчитавшейся о результатах второго квартала Coal Energy в тот же день подешевели на менее 3%, а Kernel - почти на 4%.

Свою капитализацию на прошлой неделе увеличили производитель молочных изделий IMC (+0,2%), производитель яиц и яичных продуктов Ovostar Union (+3,2%), cудоходная компания KDM Shipping (+5,9%) та производитель аккумуляторов Westa (+23,7%).

Акции дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в июне 2011 года Westa демонстрируют самые резкие изменения цены в процентном выражении из-за очень низкой их стоимости.

За последнюю неделю бумаги компании, которые в первый день торгов стоили почти 4 доллара, подорожали с около 0,18 до 0,24 доллара (по текущему курсу 1USD=3,1PLN).

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine в феврале потерял более 2% после 8% роста в первый месяц текущего года.

В 2012 году WIG-Ukraine достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а историчесого минимума - 592 пункта - в мае. За весь год украинский индекс потерял 8,5%, несмотря на более 20% рост основных индикаторов WSE.