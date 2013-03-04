Основным событием недели для фондовых рынков будут данные по рынку труда США - эксперты

Основным событием текущей недели для фондовых рынков будет публикация в пятницу, 8 марта, данных по количеству новых рабочих мест и безработице в США.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они добавили, что до этого, в среду, в Европе обнародуют обновленный показатель ВВП за четвертый квартал 2013 года.

Как отметили аналитики, американские фондовые индексы завершили торги пятницы, 1 марта, на позитивной ноте, зафиксировав прирост и по итогам прошедшей недели в целом. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до максимума с июня 2011 года - до 54,2 пункта по сравнению с 53,1 пункта месяцем ранее. При этом прогнозировалось снижение до 52,5 пункта.

По словам аналитиков, индекс UX, который в течение практически всей сессии 1 марта торговался в негативной зоне, под закрытие вышел в плюс. Лидером роста на Украинской бирже оказались акции «Райффайзен Банка Аваль» (+3,4%), спрос на которые снова возобновился после двухнедельного снижения. Динамика торгов по остальным фишкам оказалась смешанной.

Аналитики напомнили, что индексный комитет Украинской биржи повысил лимит одной акции в индексе UX с 15% до 20%. В результате этого вырос вес «Мотор Сичи» и «Центрэнерго» до 20% за счет незначительного снижения долей других индексных бумаг.

По информации аналитиков, за минувшую неделю в лидеры роста вышла «Мотор Сич» (3,8%), падения – «Донбассэнерго» (-2,5%). «Первая торгуется с коэффициентом PE'12 2,5х. Столь низкий оценочный показатель объясняется относительной «закрытостью» компании в отношении к миноритарным инвесторам. В дополнение, у компании низкий коэффициент дивидендных выплат (3% от чистой прибыли). Обычно проблема «закрытости» на время решается в период очередных собраний акционеров, когда инвесторы вправе получить необходимую по закону информацию. Для акционеров «Мотор Сичи» в 2013 году такой день наступит 28 марта. Решение другого вопроса нам видится маловероятным», - полагают аналитики.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 1 марта, увеличился на 0,31% – до 1033,96 пункта. Объем торгов на Украинской бирже составил 52,35 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,19% – до 364,32 пункта. Общий объем торгов составил 161,86 млн грн.