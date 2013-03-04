НКЦБФР подготовила законопроект о защите прав инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов», предусматривающий внедрение на отечественном рынке ценных бумаг института производного иска, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«Данным документом мы предлагаем привнести в украинское законодательство один из эффективных инструментов защиты своих прав для участников рынка - производный иск и, таким образом, приблизить отечественную законодательную базу к международным стандартам», - отметили в пресс-службе.

По словам члена НКЦБФР Анатолия Амелина, механизм производного иска заключается в предоставлении акционерам, владеющим долей не менее 5%, права обратиться в суд от имени общества для привлечения к ответственности должностных лиц общества за убытки, причиненные их незаконными действиями.

«К сожалению, в украинской практике является достаточно распространенной ситуация, когда должностные лица общества или участник наносят вред обществу через вымывание активов и извлечение прибыли и, при этом, блокируют любые попытки участников обжаловать такие действия или привлечь виновных должностных лиц к ответственности за косвенные убытки акционеров, снижение капитализации компании, неуплату дивидендов», - цитирует пресс-служба А. Амелина.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «Об акционерных обществах», отмечает пресс-служба регулятора.

В пресс-службе также заметили, что необходимость разработки указанного законопроекта предусмотрена Планом мероприятий по повышению показателей Украины в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса», утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Документ будет размещен на сайте НКЦБФР для получения комментариев от участников рынка и общественности и согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами.